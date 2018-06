Auch ARD sucht Fußball-Kommentatorin

Ungeachtet der teils frauenfeindlichen Kritik an ZDF-Reporterin Claudia Neumann sucht die ARD nach einer Kommentatorin für Fußball-Länderspiele der Männer - mittelfristig. Also wahrscheinlich nicht mehr im Laufe der WM.



"Wir arbeiten daran, sehen aber an den zum Teil irrwitzigen und negativen Reaktionen, dass eine Frau als Kommentatorin sehr sicher sein muss, um mit dieser Situation umgehen zu können", sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky der Deutschen Presse-Agentur.