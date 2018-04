Auch ARD und Unitymedia beschließen langfristige Zusammenarbeit

Die ARD mit ihren neun Landesrundfunkanstalten und der Kabelnetzbetreiber Unitymedia haben sich Ende März auf eine langfristige Zusammenarbeit geeinigt.



Mit der Vereinbarung werden 14 TV- und Radiosender neu ins Kabel eingespeist und TV-Kunden von Unitymedia können ab dem 24. April das gesamte TV- und Radio-Angebot aller ARD Landesrundfunkanstalten empfangen.

Weiter ist geplant, dass über die TV- und Multimedia-Plattform Horizon von Unitymedia die ARD-Mediathek sowie die Tagesschau- und KiKa-App nutzbar sein werden.



Nutzer sollen auch die non-linearen Funktionalitäten wie Replay (Sendungen können bis zu 7 Tage zurück abgerufen werden) oder Instant-Restart (Zurückspringen an den Anfang einer laufenden Sendung) zur Verfügung stehen.



Mit der Kooperation legen die ARD Landesrundfunkanstalten und Unitymedia ihre langjährigen Rechtsstreitigkeiten über Einspeiseentgelte bei.



Aufgrund der Kooperation werden in NRW, Hessen und BW neu eingespeist:



TV

rbb Berlin

SR HD

MDR Thüringen HD

tagesschau24 HD

Radio Bremen TV

SR