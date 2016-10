Auch BBC zeigt US-Wahlen mit Sonderprogrammierung

Die US-Präsidentschaftswahlen stehen unmittelbar bevor, weshalb das allgemeine Medieninteresse weiter steigt. Auch die BBC widmet den Wahlen nun eine Sonderprogrammierung.



Mit einer Sonderberichterstattung nimmt sich jetzt auch die BBC des Themas "US-Präsidentschaftswahlen" an. Deren Sonderberichterstattung umfasst die Präsidentschafts- und Vize-Präsidentschaftsdebatten und bietet darüber hinaus Analysen von Experten, die darlegen, wie sich die Parteien und Kandidaten im Wahlkampf schlagen. Alle Debatten werden dabei live ab 21.00 Uhr Eastern Time (ET) auf allen internationalen Nachrichtenkanälen der BBC übertragen.