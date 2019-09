Auch Christoph Waltz liefert Serie für Videoplattform Quibi

Der zweifache Oscar-Preisträger Christoph Waltz (62, "Inglourious Basterds", "Django Unchained") wird in einer noch titellosen Thriller-Serie bei der geplanten US-Videoplattform Quibi mitspielen.



Waltz treffe dabei auf Liam Hemsworth (29), wie die US-Branchenblätter "Hollywood Reporter" und "Variety" am Dienstag berichteten. Hemsworth ("Die Tribute von Panem") hatte bereits im Juni zugesagt.



Er spielt einen todkranken Mann, der einen mysteriösen Auftrag annimmt, um damit die Versorgung seiner schwangeren Frau zu sichern. Waltz soll eine Figur namens Miles Sellers verkörpern. Mehr wurde zunächst nicht bekannt. "Sopranos"-Autor Nick Santora liefert für "Mad Man"-Regisseur Phil Abraham das Skript.