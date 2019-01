Auch DAZN muss vorm Brexit flüchten

Die Angst vor einem harten Brexit motiviert viele Sendeanstalten, Ausstrahlungs-Lizenzen innerhalb der EU zu beantragen - nun auch DAZN.



Dadurch dass man bei DAZN bislang auf Basis einer Lizenz der britischen Behörde Ofcom gesendet hat, kommt das Sportstreaming-Angebot in Anbetracht des drohenden harten Brexit so langsam in die Bredouille ab März ohne Lösung dazustehen wie die Briten selbst.



Um weiter eine Sende-Erlaubnis für das EU-Inland zu haben, wurde nun - so wie es schon viele Konkurrenten vorgemacht haben - in Deutschland ein Antrag gestellt.