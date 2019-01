Auch DEB-Chef Reindl kritisiert ARD und ZDF: "Chance vertan"

DEB-Chef Franz Reindl springt dem Eishockey-Nationalspieler Moritz Müller zur Seite und ist ebenfalls enttäuscht darüber, dass ARD und ZDF nicht über das Freiluftspiel am Samstag berichtet haben.



"Als öffentlich-rechtlicher Sender hat man ja auch eine Verpflichtung. Das war ja keine Veranstaltung, wo fünf Menschen rumgelaufen sind. Das war ein absolutes Highlight, ein großes Spektakel und noch dazu am Wintersporttag Samstag. Da hat man ganz gewiss bei ARD und ZDF eine Chance vertan", sagte der Präsident des Deutschen Eishockey-Bundes im Interview des "Express" für dessen Donnerstagausgabe, das die Zeitung bereits am Mittwoch online veröffentlichte.