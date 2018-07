Auch FIFA geht gegen illegale WM-Übertragungen vor

BeoutQ sorgt aktuell für reichlich Ärger bei TV-Rechteinhabern der gesamten Sportwelt. Der Sender, dem Piraterie vorgeworfen wird, zeigt Live-Übertragungen der Formel 1 und WM.



Neben der DFL (DIGITAL FERNSEHEN berichtete) will nun auch der Weltverband FIFA geht rechtlich gegen illegale Übertragungen der Fußball-WM in Saudi Arabien vor und fordert das Königreich zu Maßnahmen auf. Das "Piratenunternehmen" BeoutQ habe weiterhin Spiele des Turniers in Russland übertragen, teilte die FIFA am Mittwoch mit. Aus diesem Grund arbeite der Weltverband mit weiteren Sportrechteinhabern zusammen und habe rechtliche Schritte eingeleitet. Auch die Bundesliga wird laut der Deutschen Fußball Liga illegal durch BeoutQ übertragen.