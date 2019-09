Auch FRK für oberirdische Glasfaser-Verkabelung

Der FRK befürwortet den Vorschlag von Kanzleramtschef Helge Braun. Die oberirdische Zuführtechnik biete eine realistische Chance für schnelle Erschließung des ländlichen Raums mit Gigabit-Breitband.



Die Mittelständischen Breitbandnetzbetreiber befürworten die neu ins Spiel gebrachte alternative Glasfaser-Verkabelung: "Wir nehmen Bundeskanzleramtsminister Helge Braun (CDU) beim Wort. Jetzt hat er Gelegenheit, Ankündigungen Taten folgen zu lassen", erklärte der Vorsitzende des FRK-Fachverband Rundfunk und BreitbandKommunikation, Heinz-Peter Labonte, am Dienstag.