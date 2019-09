Auch MDR-Mediathek zieht komplett zur ARD um

Mit dem MDR geht ab sofort die fünfte Mediathek eines dritten Programms im Online-Angebot der ARD auf.



Anstatt eines eigenständigen Abruf-Angebots betreibt der MDR künftig einen separaten Channel in der ARD-Mediathek. Mit der Maßnahme, die zuletzt auch der SWR vornahm (DIGITAL FERNSEHEN berichtete), soll das neue Gemeinschaftsvorhaben des Runfunkanstalten-Verbunds weiter gefördert.