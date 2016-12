Auch NDR baut DAB Plus-Empfang weiter aus

Im kommenden Jahr will auch der Norddeutsche Rundfunk (NDR) den Ausbau von DAB Plus weiter vorantreiben. An sechs Standorten soll aufgerüstet werden.



Die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten versuchen weiter, die Einführung von DAB Plus voranzubringen. Nach dem Hessischen Rundfunk (HR), der den digital-terrestrischen Empfang in seinem Sendegebiet verbessern will, will auch der Norddeutsche Rundfunk in seiner Region den DAB-Plus-Ausbau vorantreiben.