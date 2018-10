Auch WarnerMedia plant eigenen Videostream-Dienst

Kaum ist der Kauf durch AT&T über die Bühne gegangen, plant man bei WarnerMedia schon wieder Großes. Ein eigener Videostreaming-Dienst soll sogar dem großen Netflix Konkurrenz machen können.



Nur vier Monaten nach dem Kauf von WarnerMedia durch den nordamerikanischem Telekommunikationskonzern AT&T, veröffentlichte der Konzern jetzt ambitionierte Pläne. In deren Zentrum steht der Aufbau einer neue Videoplattform. Zu WarnerMedia gehören unter anderem HBO, Turner und Warner Bros. Geplant ist es, einen direkten Konkurrenten zu Netflix, Amazon Video und Disney ins Rennen zu schicken.