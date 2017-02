Auch im Social Web: Super-Bowl-Werbung lohnt sich

Einen Werbeblock beim Super Bowl ist ein teures Vergnügen für die Unternehmen. Es scheint sich aber zu lohnen. Eine Analyse der Werbeagentur Digitas untersuchte die Interaktionsraten in sozialen Netwerken.



Insgesamt 50 Marken wurden bei einer Untersuchung der Werbeagentur Digitas über die Interaktion in sozialen Netzwerken verglichen. Denn Werbeblöcke beim Super Bowl sind eine sehr kostspielige Angelegenheit. Meistens sind die Spots obendrein sehr aufwendig produziert. Sie werden aber auch schnell zu viralen Hits im Netz, wie die Erhebung beweist.