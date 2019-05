Auch in Zukunft keine Bundesliga aus einer Hand

Mario Gómez muss sich noch gedulden. Fußball wird auch in Zukunft auf verschiedenen und wohl noch mehr Kanälen angeboten.



Ob Live-TV, Abo-Angebote, Streaming oder auf Abruf: Die Hoffnung des Stürmers vom VfB Stuttgart, dass Zuschauer den Profi-Fußball in einem Paket bekommen, wird sich so schnell nicht erfüllen. Im Gegenteil: Die TV-Verantwortlichen, die am Mittwoch auf der Media Convention in Berlin über Sportübertragungen diskutierten, gehen sogar von noch mehr Ausspielformen aus.