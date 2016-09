Auch n-tv zeigt US-Wahlduelle live

Die deutschen Zuschauer verpassen bei den Wahlduellen um die US-Präsidentschaft nichts. Neben Phoenix wird auch n-tv die TV-Debatten live und im Mehrkanalton übertragen.



Allmählich geht es in die heiße Phase: Die Wahlen zum US-Präsident oder zur US-Präsidentin stehen kurz bevor. Fest mit der US-Wahl verbunden sind auch die TV-Duelle, in denen die Kandidaten direkt gegeneinander antreten und die Zuschauer mit ihren Antworten auf brisante Fragen überzeugen müssen, für sie zu stimmen. Für die Medienanstalten oft ein Quotenbringer und auch in Deutschland wird kein politisch Interessierter etwas verpassen. Nachdem bereits Phoenix eine Ausstrahlung ankündigte, wird auch n-tv die Debatten live zeigen.