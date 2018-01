Audible poliert Angebot auf - Wird Google zum Konkurrenten?

Sukzessiv baut Audible seine Plattform aus - zum Beispiel mit einem journalistischen Live-Format. Und auch Google scheint auf dem Markt aktiv werden zu wollen.



Audible hübscht sein Œuvre mit einem einem journalistischen Live-Format auf. In Anbetracht größer werdender Hörbuch- und vor allem Podcast-Konkurrenz will man sich bei der Amazon-Tochter wohl sputen die Marktposition zu festigen und dem entsprechend das Angebot weiter vergrößern.