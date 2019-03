Audio Now: Neue RTL-Audioplattform gestartet

"Audio Now" ist die kürzlich angekündigte Audioplattform der RTL Radio Deutschland GmbH. Über eine kostenlose App sollen Nutzer ab sofort auf Podcasts und Audioserien zugreifen.





In der vorhandenen Auswahl sind beispielsweise Audioserien deutscher Radiosender wie Antenne Bayern, die Podcasts von "Spiegel Online", sowie der Erfolgs-Podcast der "New York Times", "The Daily", zu finden. Auch Exklusiv-Material soll "Audio Now"-Nutzern zur Verfügung gestellt werden. So auch zwei Audioserien, die im Rahmen der Bertelsmann Content Alliance zu hören sind.