Audio-Streaming in Deutschland immer beliebter

Audio-Streaming wird immer beliebter - jeden dritten Euro verdient die deutsche Musikindustrie mittlerweile mit Hilfe von Plattformen wie Spotify oder Apple Music mit der Wiedergabe von Musik oder Hörbüchern über das Internet.



Von den knapp 1,6 Milliarden Euro Umsatz aus dem Musikverkauf gingen im vergangenen Jahr 34,6 Prozent auf das Konto von Streaming, wie der Bundesverband Musikindustrie (BVMI) am Donnerstag in Berlin mitteilte. Der CD-Verkauf ist weiter rückläufig, die Silberscheibe bleibt aber mit einem Anteil von 45,4 Prozent wichtigster Tonträger.