Audionet ist pleite

Die HiFi-Hersteller Audionet ist zahlungsunfhähig. Wie und ob es mit der anerkannten Premium-Marke weitergeht, ist völlig offen.



Der Insolvenzantrag ist eingereicht, die Homepage vom Netz und selbst die Zukunft der Marke unklar. Das liegt daran, dass dem Unternehmen laut Verbraucherschutzforum Berlin sogar eine ausreichende Insolvenzmasse, um die Verbindlichkeiten erfüllen zu können, abgesprochen wurde.