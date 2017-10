"Auf Entzug": Sucht-Doku ab Dezember mit Staffel 13

Im Dezember kommt die 13. Staffel der Sucht-Doku-Reihe "Auf Entzug - Zurück ins Leben" bei A&E ins Programm. Darin werden Suchtkranke im Kampf gegen die Abhängigkeit mit der Kamera begleitet.



A&E Germany hat sich exklusiv für Deutschland die Rechte an "Auf Entzug - Zurück ins Leben" gesichert. Der Bezahlsender zeigt ab dem 6. Dezember die 18 einstündigen Folgen der 13. Staffel. Darin werden Drogenabhängige und ihre Angehörigen auf dem Weg zum 'clean' werden begleitet.