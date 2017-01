"Auf Leben und Tod": Neue Folgen im RBB

Das RBB Fernsehen kehrt erneut in das Unfallkrankenhaus Berlin (UKB) zurück. Damit startet die bereits dritte Staffel der Doku-Serie, in der der häufig schwierige Krankenhaus-Alltag festgehalten wird.



Am Mittwoch öffnet das Unfallkrankenhaus Berlin (UKB) erneut seine Pforten für die Zuschauer der RBB-Doku-Serie "Auf Leben und Tod". Immer mittwochs um 21.00 Uhr geht es dann mit einer neuen Folge weiter. Offen und ehrlich reden in der Reihe Patienten und Klinikpersonal über ihren Alltag - und das ist nicht immer etwas für Zartbesaitete.