Auf Nat Geo Wild gibt's "Mai mit Biss"

Der Mai wird wild. Zumindest bei Nat Geo Wild: Dort stehen für den Wonnemonat nämlich die Themenwochen "Mai mit Biss" auf dem Programm.



Vorsicht bissig! Nat Geo Wild hat im Mai "die schnellsten Jäger, stärksten Kämpfer und gnadenlosesten Killer der Tierwelt" im Programm. Hintergrund für die scharfzüngige Ankündigung des Senders ist der Themenmonat "Mai mit Biss", der ab 1. Mai startet.