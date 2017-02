Auf ProSieben hebt "Germany's next Topmodel" zum Auftakt ab

Ungewöhnliche Locations gab es bei "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" ja schon immer, doch diesmal setzt das Format einen drauf. Zum Start der neuen Staffel von "GNTM" heben die Models ab.



Am Donnerstag startet auf ProSieben bereits die zwölften Staffel von "Germany's next Topmodel". Für die neuen Folgen haben die beiden Juroren Michael Michalsky und Thomas Hayo je 25 Models in ganz Deutschland gecastet, ihren ersten Auftritt in Kassel feiern. Dort verwandelte das Team von "GNTM" den Flughafen in einen Fashion-Hotspot. Und hier werden die Mädchen das erste Mal live vor Heidi Klum ihre Modellqualitäten beweisen dürfen.