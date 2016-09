Auf Sixx wird's magisch mit "The Magicians"

Am Ende des Monats zaubert Sixx mit "The Magicians" die Magie zurück ins Fernsehen. Dann beginnt der Kampf Gut gegen Böse als Mischung aus "Harry Potter" und "Narnia" für Erwachsene in einer völlig neuen Dimension.



"The Magicians" wird als Mischung zwischen "Harry Potter" und "Narnia" beschrieben - aber für Erwachsene. Sixx widmet sich der ersten Staffel von "The Magicians" ab dem heutigen Freitag Woche für Woche in Doppelfolgen. Um 20.15 Uhr geht es los.