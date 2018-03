Auf Sky Sport News HD fliegen am Sonnabend die Fäuste

Am Sonnabend, 10. März findet in Gütersloh der Mittelgewichts-Kampf zwischen Jack Culcay und Craig Cunningham statt.



Der Darmstädter Jack Culcay ("Golden Jack") ist ins Mittelgewicht aufgestiegen. Schlägt Culcay Cunningham, ist es der erste Schritt zum großen Traum der erneuten Weltmeisterschaft.