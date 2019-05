Auf Streife: Neuer "Tatort" mit Meret Becker und Mark Waschke

Es gibt einen neuen Berliner "Tatort" mit Meret Becker und Mark Waschke. Wird es diesmal klassisch oder experimentell? Und wie sieht es mit dem Privatleben der beiden Kommissare aus?



Eine Berliner Nacht am Kottbusser Tor in Kreuzberg, das kann für Polizisten gefährlich sein. Eine Streife wird zu einer Ruhestörung gerufen. Sie klingelt an einer Wohnungstür, wenig später ist die Polizistin Sandra (Anna Herrmann) tot. Erschossen. Sie stirbt in den Armen des jungen Praktikanten, der die Kugeln dank seiner Schutzweste überlebt. Der Neuling Tolja (Jonas Hämmerle) ist ausgerechnet der Sohn der Chefin Nina Rubin (Meret Becker).



Was war in der Wohnung los? Welche Rolle spielten ein libanesischer Drogenclan und ein V-Mann? Und wie geht es den Polizisten, die tagtäglich auf der Straße als "Streifenhörnchen" unterwegs sind?



Darum dreht sich die Berliner "Tatort"-Folge "Der gute Weg", die heute um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird. Regisseur Christian von Castelberg hat einen geradlinigen Krimi gedreht, ohne Experimente, erfrischend solide. Und mit einer Prise Berliner Realismus: Einmal muss ein Polizist das kaputte Waschbecken auf der Wache reparieren und bekommt eine Dusche ab.



Krimi-Puristen mögen es nicht, wenn das Privatleben von Kommissaren eine zu große Rolle spielt. Hier passt es gut: Meret Becker als Nina Rubin liebt das Nachtleben und trägt die vielleicht hippste Garderobe unter den Fernsehkommissarinnen: Baseballjacke und Overall. Wie im vorigen Fall spielt Rubins Familie wieder eine Rolle. Diesmal sorgt sie sich tränenverschmiert um Sohn Tolja. Wie wird der 19-Jährige den traumatischen Einsatz überstehen? Tolja mag sich nicht der Mutter anvertrauen. "Hör auf, mich wie ein kleines Kind zu behandeln", sagt er zu ihr.