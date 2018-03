Auf Verbrecherjagd entlang der Elbe - "Soko Hamburg"

Das Kommissariat steht in Hamburg, aber ermittelt wird vom Alten Land bis nach Dithmarschen: Das ZDF schickt eine neue "Soko" am Vorabend ins Rennen. Mit dem Schnellboot geht es zu Toten und Tatorten im Norden.



Die "Soko"-Landkarte des ZDF sieht zwar deutlich leerer aus als die ARD-"Tatort"-Übersicht mit 22 Ermittlerteams - auf eine hübsches Sümmchen kommen die Sonderkommissionen im Vorabendprogramm des Zweiten inzwischen dennoch: Gerade erst kündigte der Sender mit der "Soko Potsdam" das neunte Mitglied der Krimiserienfamilie an – kurz bevor die Ermittlergruppe der "Soko Hamburg" an diesem Dienstag (18 Uhr) an den Start geht. Sechs Folgen stehen zunächst auf dem Programm.