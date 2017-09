Auf Wellenjagd: 7Sports-Doku feiert Weltpremiere auf Sylt

Sebastian Steudtner ist immer auf der Suche nach DER perfekten Welle – er ist der erfolgreichste Big Wave Surfer in Europa. Mit "Beating the big wave" hat 7Sports eine sechsteilige Doku über den Extremsport produziert.



Am 29. September geht es beim Windsurf World Cup auf Sylt nicht nur darum, vor Ort die Wellen zu reiten, sondern auch auf der Leinwand. 7Sports, die Sportbusiness-Unit der ProSiebenSat.1 Group, feiert mit der Dokumentation "Beating the big wave" in dem passenden Ambiente Weltpremiere.