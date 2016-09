Auf dem Weg zu Gigabitgesellschaft baut Vodafone auf Super-Cores

Vodafone hat sich einem neuen Projekt verschrieben. Ziel ist es, das Netz mit neuen Super-Core-Standorten noch leistungsfähiger zu machen.



Auf dem Weg in die sogenannte Gigabit-Gesellschaft hat Vodafone bisher vor allem beim Breitbandausbau mit Glasfaserkabel große Schritte gemacht. In Sachen Mobilfunknetze ist 5G als neuer Standard das Ziel - welches Vodafone mit dem Bau von Super-Cores angehen will. Erster Standort wird dabei Berlin sein, wie das Telekommunikationsunternehmen am Donnerstag bekannt gab.