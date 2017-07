Auf dem Weg zum Supercup: Eurosport zeigt BVB-Testspiele

TV-Sender Eurosport zeigt Fußball-Bundesligaverein Borussia Dortmund auf dem Weg zum Supercup-Duell. Die Testspiele gegen Espanyol Barcelona und Atlanta Bergamo werden live gezeigt.



Am 5. August treten die beiden Top-Fußballvereine der deutschen Bundesliga im Supercup-Duell gegeneinander an. Das Match um FC Bayern München und Borussia Dortmund zeigt Eurosport im Player am 5. August um 20.30 Uhr. Bevor sie die Bayern im heimischen Signal Iduna Park empfangen, will sich der BVB noch in zwei Testspielen beweisen.

Meldungen zu diesem Thema

Eurosport: Mehr Olympia-Inhalte dank neuer Partnerschaft

Bis 2023 mehr Tour de France auf Eurosport

TV-Quoten: Tour de France steigert sich



Am Freitag, dem 28. Juli werden die Dortmunder gegen Espanyol Barcelona um den schwarz-weißen Ball kicken. Um 19.55 Uhr soll das Spiel bei Eurosport1 zu sehen sein. Am Dienstag, den 1. August findet das Testspiel gegen Atlanta Bergamo statt. Auch dieses Match zeigt Eurosport1 live, diesmal um 19.15 Uhr.



Bei den Tests, die im Rahmen des BVB-Trainingslager in Winterthur beziehungsweise in Altach stattfinden, hat Eurosport seine Bundesliga-Crew mit Experte Matthias Sammer, Moderator Jan Henkel, Field- Reporter Wolfgang Nadvornik und die Kommentatoren Marco Hagemann und Matthias Stach im Einsatz.