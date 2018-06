Auf den Geschmack gekommen: Servus TV produziert noch eine Serie

"Meiberger - Der Alpenkrimi" soll die zweite Serie werden, die Servus TV produziert. Der österreichische Privatsender hat wohl mit "Trakehnerblut" Lust auf mehr bekommen.



Bereits in den kommenden Wochen sollen die Dreharbeiten für die neuste Serie in den Reihen von Servus TV starten. Damit produziert der Kanal bereits die zweite eigene Serie. Unter dem Titel "Meiberger - Der Alpenkrimi" will der österreichische Privatsender laut "dwdl.de" den Neuzugang seinen Zuschauern zeigen.