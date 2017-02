Auf der Mobilfunk-Messe trifft 5G-Zukunft auf Comeback-Versuche

Eine Messe ist immer ein Blick in die Zukunft. Das trifft auch auf den diesjährigen Mobile World Congress in Barcelona zu. Neben neuen Geräte und der Hoffnung auf 5G-Datennetze wollen auch einst große Namen beim Branchentreff ein Comeback wagen.



Die Mobilfunk-Branche schwärmt schon jetzt von den künftigen superschnellen 5G-Datennetzen. Einen HD-Film soll man dann in weniger als einer Sekunde herunterladen können, die Reaktionszeiten sollen so kurz sein, dass man sogar ein Auto per Funk steuern könnte. Die Vision von einer Welt, in der Daten jederzeit ungehindert fließen können, wird auch den anstehenden größten Branchentreff Mobile World Congress in Barcelona (27. Februar bis 2. März) beherrschen. Doch bis die Zukunftsvision eintrifft, werden noch Jahre vergehen - und die Industrie steckt tief in Alltags-Problemen.