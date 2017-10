Auf einen Blick: Die 7 besten HBO-Serien

Für Serienfans weltweit gibt es wohl keinen Sender, dem sie so unmöglich aus dem Weg gehen können, wie dem amerikanischen Premiumsender HBO. Der Kanal bietet ein breites Spektrum an Serienklassikern und ist ebenso erfolgreich darin, dieses Spektrum mit neuen Formaten auszuweiten. Für Einsteiger gibt es hier kurz und knapp unsere persönliche TOP 7 aktueller Serien aus dem Hause HBO.



The Wire

"The Wire" ist eine der älteren Produktionen von HBO. Nach dem Debüt im Jahre 2002 konnte sich das Drama schnell einen Namen machen und gilt heute als eine der absoluten Perlen im riesigen Serienozean. Die Gründe dafür sind klar: Ein extrem cleverer Plot, der zu keiner Zeit irgendwelches Schwarz-Weiß-Denken zulässt und mit den Konlikten und moralischen Positionen der Charaktere und Zuschauer spielt sowie ein fast schon erschreckend realitätsnahes Abbild der traurigen Realität des amerikanischen Kriminalsystems liefern einen explosiven Mix, der die Zuschauer im Bann hält und aus vielen eingeschworene Fans gemacht hat.



Deadwood

In der Kürze liegt ja bekanntlich die Würze, was im Fall von "Deadwood" mit "nur" 3 Staffeln definitiv der Wahrheit entspricht. Die Serie verbindet ein düsteres und dennoch auf gewisse Weise erfrischend lockeres Western-Setting mit sozialkritischen Elementen. Inmitten dieser moralisch eher schwach ausgeprägten Gesellschaft im wilden Westen stellt die Serie philosophische Fragen zu Themen wie Verrat, sozialer Dynamik und danach, warum wir Menschen es dem Anschein nach nie so richtig auf die Kette bekommen, so wirklich menschlich zu sein. Eine großartige Serie, die auf keinen Fall für Speed Watching geeignet ist, für jeden, der mit Western etwas anfangen kann und dazu beim Serien-Schauen nicht nur das Gehirn abschalten will.