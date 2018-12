Auf einen Blick: Wann und wo läuft "Dinner for One"?

"Der 90. Geburtstag" von Miss Sophie, den letztere Jahr für Jahr mit ihren verstorbenen Freunden begeht, ist in Deutschland der Silvester-Klassiker schlechthin. Diverse Kanäle zeigen den kurzen Sketch heute mehrfach – DIGITAL FERNSEHEN bietet alle Zeiten auf einen Blick.



Ob Sherry zur Suppe oder Weißwein zum Fisch – eines ist klar: Butler James muss Jahr für Jahr stellvertretend für Miss Sophies tote Geburtstagsgäste die Gläser leeren. Dabei entwickelt der von Freddie Frinton gespielte Hausdiener erst im Zustand fortgeschrittener Trunkenheit das ausreichende Geschick, die teuflische Stolperfalle in Form eines ausgestopften Tigerkopfes kunstvoll zu umtänzeln.

In Deutschland lief der kurze TV-Sketch "Der 90. Geburtstag" erstmals als Lückenfüller, ist mittlerweile aber zur größten Fernseh-Tradition am Silvesterabend avanciert und aus den ritualisierten Jahresübergängen vieler Haushalte nicht mehr wegzudenken. Deshalb ist es kaum verwunderlich, dass diverse TV-Sender die schwarz-weiße Slapstick-Klamotte um die entrückte Lady und den betrunkenen Butler alle Jahre wieder am 31. Dezember zeigen. Der RBB begann bereits Vormittags mit der ersten Ausstrahlung, alle verbleibenden Termine finden Sie hier auf einen Blick:



18.00 Uhr WDR



18.06 Uhr RBB



18.45 Uhr BR



19.00 Uhr MDR



19.10 Uhr HR



19.25 Uhr SWR



19.40 Uhr NDR



23.35 Uhr NDR



00.05 Uhr BR



01.00 Uhr ARD