"Auf einmal": Ein unbekannter Gast

Von ganz verschiedenen Verhaltensweisen angesichts eines plötzlichen Todesfalls erzählt nun ein Fernsehfilm.



Auf einmal passiert etwas im Leben, mit dem niemand rechnen konnte. Wie genau kennt man dann die Menschen um einen herum, die einem wichtig zu sein scheinen? Wie sie mit einer ungewohnten Situation umgehen, das schildert der Spielfilm "Auf einmal", der an diesem Freitag (20.15 Uhr) auf Arte zu sehen ist.