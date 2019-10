"Auf welchem Sender läuft DAZN?" – Online-Sport für Opas

In einem humoristisch angelegten Werbeclip fordert der Streamingdienst nun sein junges Stammpublikum verzweifelt auf, der Generation Teletext Starthilfe beim Zugang zum Online-Programm zu gewähren.



Ein treffliches Beispiel für die von Streamingdienst DAZN in seinem neuen Werbeclip aufgeführten Nöte der älteren Generation im Umgang mit modernen Bezugskanälen für Fernsehunterhaltung kommt aus der DF-Onlineredaktion. So lag für einen pensionierten Vater, der seine Freude am Fußball über Jahre mit dem Ergebnisbericht aus dem Teletext eher spartanisch ausgelebt hatte, im vergangenen Jahr ein TV-Stick unterm Christbaum.

Die Freude des gesetzten Herren und lebenslangen Fußballfans Ende Sechzig wurde allerdings von seiner offensichtlichen Verwirrung überschattet, wie nun diese völlig neue Komponente in die Alltagsroutine und das Abendvergnügen vor dem Fernseher einzubinden sei. Zu Beginn noch recht beherzte Versuche des mit Digitalmedien vertrauten Sohnes, die Bedienung der Sprachfernbedienung der neuen Hardware zu erklären, ließen zunächst noch auf einen Quantensprung für den Mediengenuss des guten Pensionärs hoffen – bis dieser dann die doch recht unruhige Präsentation der DAZN-App vor Augen hatte und sich unversehens wieder auf seine Teletext-Lektüre am Bundesliga-Wochenende oder Begegnungen der Champions League zurückzog.



Bei DAZN scheinen solche Probleme nicht unbekannt zu sein – sonst hätte der Streamingdienst, der mittlerweile neben Champions League auch Spiele der deutschen Bundesliga zeigt, nicht eigenst einen Werbefilm konzipiert, in dem ein völlig entnervter Kundenberater das junge Stammpublikum des Anbieters anfleht. Man möge die ältere Generation, die für Sportübertragungen keine zu vernachlässigende Zielgruppe sind, doch bitte im Umgang mit der neuen Generation Medien unterweisen. Für derartige "caritative" und für DAZN betriebswirtschaftlich relevante Dienste werden den Hilfsbereiten im Werbefilm T-Shirts mit DAZN-Schriftzug versprochen. Ob das die zentrale Motivation ist, den lieben Eltern in Punkto Medienkompetenz auf die Sprünge zu helfen – oder ob man dem Herrn Papa nicht einfach auch mal ein Champions League-Spiel in voller Länge gönnen möchte, sei dabei mal dahingestellt.