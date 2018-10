Aufgabenplanung der Deutschen Welle verabschiedet

Der Rundfunkrat der Deutschen Welle (DW) hat in Berlin die Aufgabenplanung des Senders für die Jahre 2018 bis 2021 abschließend beraten und mit Zustimmung des Verwaltungsrates verabschiedet.



Im Zeitraum der neuen Aufgabenplanung für die Jahre 2018 bis 2021 setzt sich die DW drei übergreifende Ziele. Sie will weltweit Meinungsfreiheit und Demokratie in Zeiten von Terror, Propaganda, Flucht und Migration stärken. Weiter plant die DW die Wirkung und Relevanz ihrer Angebote ausbauen und ihre Reichweite von 157 Millionen auf 210 Millionen wöchentliche Nutzerkontakte steigern.