Aufschlag auf Sport1: Volleyball-Bundesliga im Free-TV

Es ist die Premiere für die Volleyball-Bundesliga der Männer im Free-TV: Sport1 zeigt jetzt nicht mehr nur die Frauen-Matches. Den Start macht das Duell der United Volleys Rhein-Main gegen den Deutschen Meister Berlin Recycling Volleys.



Am Mittwoch, dem 22. November ist es soweit: Erstmals wird die Volleyball-Bundesliga der Männer im Free-TV gezeigt. Sport1 ist ab 19 Uhr live dabei, wenn die United Volleys Rhein-Main gegen die Berlin Recycling Volleys antreten.