Aufschlag auf Sport1: comdirect Volleyball-Supercup live

Sport1-Zuschauer können live dabei sein, wenn die Damen der SSC Palmberg Schwerin gegen den Dresdner SC auf das Feld gehen und das Männer-Team Berlin Recycling Volleys gegen VfB Friedrichshafen Bälle über das Netz schmettert.



Am Sonntag (28. Oktober) sichert sich ein Volleyball-Team den ersten Titel der Saison. Die Entscheidung darum, wer das sein wird, können Sport 1-Zuschauer live mitverfolgen. Der Sportkanal sendet den comdirect Supercup ab 14.30 Uhr.