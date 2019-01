Aufschlag bei Sport1: Volleyball-Bundesliga im Free-TV

Volleyball-Spitzenreiter zu Gast in Hessen. Sport1 zeigt das Duell der Bundesligavereine VC Wiesbaden und Allianz MTV Stuttgart live.



Am Sonntag (27. Januar) ertönt in Wiesbaden der Anpfiff für eine spannende Begegnung in der Volleyball-Bundesliga der Damen. Die Überflieger von Allianz MTV Stuttgart müssen im Auswärtsspiel gegen den VC Wiesbaden überzeugen. Sport1 ist live bei dem Match dabei.