Aufstieg und Fall von Drogenboss "El Chapo" auf History

In dieser Woche wurde der mexikanische Kartellboss Joaquin "El Chapo" Guzmán Loera unter anderem wegen Drogenschmuggels, Waffenhandels, Geldwäsche für schuldig befunden. History zeichnet die Geschichte nun nach.



In einer 90-minütigen Folge der Doku-Reihe "Kingpin - Die größten Verbrecherbosse" widmet sich History am Montag (18. Februar) um 20.15 Uhr dem Aufstieg und Fall des Kopfes des Sinaloa-Kartells, "El Chapo".