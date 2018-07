Auftakt für queere RBB-Filmreihe

"RBB Queer" heißt die neue Reihe des RBB. Dabei laufen bis Mitte September wöchentliche insgesamt neun Filme mit schwul-lesbischer Thematik oder Hintergrund.



Der Film "God's Own Country" eröffnet diese Woche die Filmreihe "RBB Queer". Bis zum 13. September sendet der Rundfunk Berlin-Brandenburg wöchentlich schwul-lesbische Programmpunkte.