Auftakt zu den Landtagswahlen heute bei Phoenix

Am Wochenende sind Wahlen in Brandenburg und Sachsen und die Ergebnisse sind ungewiss. Phoenix eröffnet die Diskussion um mögliche politische Veränderungen und begleitet die Wahl auch durchs Wochenende.



Laufende Umfragen sorgen für Aufruhr und schon jetzt sieht es nach turbulenten Regierungsbildungen in Sachsen und Brandenburg aus. Bundesweit will die CDU wieder konservativer auftreten in der Abgrenzung zu einer starken AfD, die SPD bangt um geschmälertes Ansehen. Wie es mit dem Kurs der Groko-Parteien weitergehen kann und ob die Koalition möglicherweise auf der Kippe steht, diskutieren heute Abend um 22.15 Uhr auf Phoenix Alexander Kähler und seine Gäste aus Presse und Politikwissenschaft.