Auftakt zur Formel-1-Saison live bei Sky und RTL

Ohne den Weltmeister, aber mit neuen Regeln und Besitzer startet die Formel 1 am Sonntag in die neue Saison. In Sachen TV-Übertragung bleibt alles beim Alten: Den Auftakt in Australien zeigen wie gewohnt RTL und Sky live.



Viele Veränderungen wird die neue Rennsaison in der Formel 1 bringen, doch bezüglich der Fernsehübertragungen wird sich der deutsche Motorsport-Fan nicht umstellen müssen. Denn auch 2017 wird die komplette Saison bei RTL und Sky live zu sehen sein. So natürlich auch der Auftakt am Sonntag in Australien.