Aufwärmen für die Rückrunde: Testspiele auf Sky Sport News HD

Bereits in neun Tagen endet die Winterpause in der Bundesliga. Viel Zeit bleibt den Bundesligisten also nicht, um sich auf den Rückrundenstart vorzubereiten. Dennoch soll die wenige Zeit intensiv genutzt werden, um sich auf Wettkampfbedingungen vorzubereiten.



Sky verkürzt allen Fußballfans die Wartezeit und überträgt in den kommenden Tagen mehrere Vorbereitungsspiele live im Free-TV. Los geht es bereits am heutigen Donnerstag.