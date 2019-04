Aufwendigste Sportübertragung 2019: ARD/ZDF bei den "Finals"

Die Übertragung von den zehn deutschen Meisterschaften Anfang August in Berlin sind für ARD und ZDF die aufwendigste Sport-Sendung des Jahres.



Mehr Aufwand als bei den so genannten "Finals" am 3. und 4. August betreiben die beiden TV-Sender nach eigenen Angaben nur bei Olympischen Spielen sowie bei Fußball-EM oder -WM. Allein acht Übertragungswagen werden nach Auskunft von ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann bei der erstmaligen Austragung der Veranstaltung im Einsatz sein.