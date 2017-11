Auktion für UKW-Antennen gestartet

Media Broadcast will sich spätestens bis Mitte 2018 von seiner UKW-Infrastruktur trennen. Seit diesem Montagmittag kann im Rahmen einer Auktion auf Sender und Antennen geboten werden.



In den nächsten sieben Monaten bringt Media Broadcast insgesamt knapp 1.000 UKW-Antennen und circa 1.400 Sender unter den Hammer. Schon Ende Dezember möchte die Freenet-Tochter das Meiste der Infrakstruktur mittels einer offenen Auktion an den Mann gebracht haben. Härtefälle können bis zum 30. Juni ausgehandelt werden.