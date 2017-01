Aurum Rodan 9 von Quadral: Gelebte Musikkultur

Bild: © Auerbach Verlag



2014 verlieh die UNESCO der Stadt Hannover den Titel "City of Music" und würdigte damit die in dieser Region engagierte Musik- und Künstlerszene. Auch wenn ein direkter Einfluss des Schaffens von Chefentwickler Sascha Reckert und seinem Expertenteam auf diese Auszeichnung nicht nachweislich belegt ist, so stehen die Produkte von Quadral doch, als klangliches Transportmedium in das heimische Wohnzimmer, für leidenschaftlich gelebte Musikkultur und gehören so untrennbar zu einer "Stadt der Musik" dazu.



Am Beipiel des Rodan 9 beweisen die Soundtüftler einmal mehr ihr Gespür für eine fein abgestimmte Interaktion zwischen Design, technischem Know-how und klanglicher Brillanz. In knapp einem Meter Höhe, schlanken 22 Zentimeter Breite und 35 Zentimeter Tiefe stecken jede Menge neu entwickelte oder überarbeitete technische Raffinessen. Die leicht geneigte Front und die sich nach hinten in einem leichten Schwung verjüngenden Seitenteile verheißen schon optisch ein sich dem Zuhörer öffnendes Klangerlebnis und verleihen den edlen Schallwandlern ein dynamisches, modernes Erscheinungsbild. Dezente Chrom- und Aluminiumelemente am Hochtöner und am Bi-Wiring-Terminal runden das Gesamtbild ab.