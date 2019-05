Aus 7TV wird Joyn - ProSiebens neue Plattform startet im Juni

Die neue Streaming-Plattform von Discovery und ProSiebenSat.1 trägt den Namen Joyn und wird im nächsten Monat starten. Beta-Version geht bereits vorher online.



Im Juni 2019 geht mit Joyn - ehemals 7TV - die App mit dem größten kostenlosen Free-TV-Angebot in Deutschland an den Start. Das Joint Venture von ProSiebenSat.1 und Discovery, bietet Livestreams von über 50 TV-Sendern. Entgegen der eigentlichen Pläne zum senderübergreifenden Ausbau der Plattform scheinen aber wohl zunächst im Vergleich zu 7TV-Zeiten, außer der Intergretation der Inhalte von Maxdome und des Eurosport Players in das Angebot, darüber hinaus noch keine neuen Kanäle hinzuzustoßen.