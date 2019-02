Aus Alt mach Neu: RTL motzt "Die Superhändler" auf

RTL will auch weiterhin besondere Gemälde, antike Möbel oder ausgefallener Schmuck an seine "Superhändler" bringen. Dafür hat der Sender das Format noch einmal aufgemotzt.



Die erfolgreiche Trödelshow "Die Superhändler" geht in die zweite Staffel. Und damit nur noch der Ramsch muffig ist, hat RTL das komplette Design aufgehübscht.