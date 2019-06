Aus Anixe wird Anixe Plus

Auf dem Programmplatz von Anixe wird ab dem 1. Juli der neue eigenständige Sender Anixe Plus mit einem umfassenden fiktionalen Programm in HD-Qualität im Free-TV zu sehen sein.



Anixe Plus ist damit der zweite Sender in der Senderfamilie neben Anixe HD Serie, der in HD-Qualität für den Zuschauer kostenlos ausgestrahlt wird.